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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 00:24 GMT

    "التلغراف": الناتو لن يوجه الدعوة إلى أوكرانيا للانضمام بسبب الفساد

    أفادت صحيفة "التلغراف" البريطانية بأن حلف الناتو لن يوجه دعوة للانضمام إلى أوكرانيا خلال القمة في واشنطن بسبب تفشي الفساد في البلاد.

    Depositphotos / Legion-Media

    ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن القمة ستدعو أوكرانيا إلى اتخاذ "خطوات إضافية" لمحاربة الفساد قبل المضي قدما بالمفاوضات حول عضوية أوكرانيا في الحلف.

    وأشار المسؤول إلى أن هذا الموقف سيكون واردا في البيان الخطي الذي سيصدر عن قمة واشنطن في 9 يوليو.

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    وأشاد المسؤول بالإصلاحات التي حققتها أوكرانيا خلال السنتين ونصف السنة الأخيرة، مضيفا: "في الوقت الذي يواصلون فيه تنفيذ هذه الإصلاحات، نريد أن نشيد بهم ونريد أن نتحدث عن الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها، خصوصا في مجال محاربة الفساد. وهذه هي الأولوية بالنسبة للكثيرين وراء الطاولة".

    ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو في واشنطن خلال الفترة بين 9 و11 يوليو الجاري.

    وقد أكد مسؤولون أمريكيون أن القمة لن توجه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف، لكنهم تحدثوا في الوقت ذاته عن مد "الجسر إلى عضوية" أوكرانيا في الحلف في المستقبل.

    وكانت التقارير الإعلامية تشير إلى أن واشنطن تعارض الحديث عن "طريق لا رجعة فيه" في ما يخص عضوية أوكرانيا المستقبلية في الناتو، والذي يصر عليه بعض الأعضاء الآخرين، بينهم بريطانيا ودول وسط أوروبا.

    المصدر: "ذي تلغراف"

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