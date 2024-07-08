إقرأ المزيد مقتطفات من المؤتمر الصحفي للمتحدثة باسم البيت الأبيض حيث كانت أغلب الأسئلة عن صحة بايدن

وقالت السكرتيرة كارين جان بيير، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي صاخب يوم الاثنين، إن الرئيس بايدن يتحدث مع طبيبه "عدة مرات في الأسبوع".

وكان أحد المراسلين قد ضغط على جان بيير بشأن تعليقاتها في الأسبوع الماضي، عندما أنكرت أن الرئيس بايدن قد خضع لأي فحوصات طبية منذ فحصه الجسدي في فبراير - بما في ذلك حتى وبعد أدائه الكارثي في ​​المناظرة الذي أعاد إثارة التساؤلات حول لياقته العقلية.

وسأل المراسل: "عندما كنت هنا يوم الثلاثاء الماضي، سُئلت عما إذا كان الرئيس قد أجرى أي فحوصات طبية منذ الفحص الطبي (للرئيس) في فبراير..لقد قلت بشكل قاطع: "لا"، وبعد ثلاثة أيام اعترفت بأن الرئيس أجرى فحصا قصيرا مع الفريق الطبي … أعني أن هذين شيئان مختلفان تمامًا".

من جهتها، كررت جان بيير تصريحاتها، موضحة أنها قالت إن الرئيس خضع لـ"check in" وليس لـ"فحص طبي" ("medical exam").

وأضافت: "لقد أجرى فحصًا مع طبيبه، وهو أمر يفعله عدة مرات في الأسبوع"، مشيرة إلى أن الوحدة الطبية للرئيس "تقع حرفيًا على الجانب الآخر من الرواق".

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وتزداد التساؤلات في الولايات المتحدة حول صحة بايدن وأهليته للرئاسة، خاصة أنه بعد أسبوع من المناظرة الكارثية بينه وبين دونالد ترامب، والتي تركت الأول يكافح من أجل حياته السياسية، حرّف كلماته خلال مقابلة مع إذاعة "Wurd" في فيلادلفيا، بحسب تقرير لصحيفة "تلغراف".

وخلط بايدن بين نفسه ونائبته كامالا هاريس، قائلا: "بالمناسبة، أنا فخور بأن أكون، كما قلت، أول نائب رئيس، وأول امرأة سوداء... تخدم مع رئيس أسود"، خالطا على ما يبدو بين الحاضر والماضي حين كان نائبا لباراك أوباما.

هذا وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر أن عددا من النواب الديمقراطيين في مجلس النواب دعوا الرئيس جو بايدن إلى الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

المصدر: "فوكس نيوز" + RT