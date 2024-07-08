مباشر

الطلبات الأخيرة

    القسام تعلن في بيانات عن مقتل وٳصابة جنود باشتباكات واستهدافات لجرافة وناقلة جند ودبابة في تل الهوى
    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 18:27 GMT

    بايدن يرفض الانسحاب من السباق الانتخابي ويطالب الديمقراطيين بإنهاء "الدراما" داخل أروقة الحزب

    رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن مطالبة الديمقراطيين له بالتراجع عن الترشح لولاية ثانية، ودعا إلى إنهاء ما اسماه "بالدراما" داخل أروقة الحزب.

    بايدن يرفض الانسحاب من السباق الانتخابي ويطالب الديمقراطيين بإنهاء
    Gettyimages.ru

    وكتب بايدن في رسالة من صفحتين أن ”مسألة كيفية المضي قدما طرحت بشكل جيد منذ أكثر من أسبوع، وحان وقت انهاء هذه المسألة".

    وشدد بايدن على أن الحزب لديه ”مهمة واحدة” وهي هزيمة المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض دونالد ترامب في نوفمبر المقبل.

    وأضاف:" أمامنا 42 يوما قبل انعقاد المؤتمر الديمقراطي و119 يوما قبل الانتخابات العامة، فأي ضعف في العزيمة أو عدم وضوح بشأن المهمة التي نحن بصددها لن يؤدي إلا إلى مساعدة ترامب وإلحاق الضرر بنا، حان وقت التقارب والمضي قدما كحزب موحد لهزيمة دونالد ترامب".

    وأتبع بايدن الرسالة بمقابلة هاتفية مع محطة MSNBC التلفزيونيونية، حيث أصر على أن الديمقراطيين العاديين يريدون منه البقاء في السباق وقال إنه محبط بسبب دعوات مسؤولي الحزب له بالتنحي.

    واردف: "الأسماء الكبيرة تريد مني التنحي، لكن لا يهمني ما تعتقده تلك الأسماء الكبيرة".

    والقى بالكرة في ملعب منتقديه قائلا إذا كانوا جادين، فعليهم الإعلان عن رئيس، أو مواجهتي في تحد في المؤتمر أو الاحتشاد خلفه (خلف بايدن) ضد ترامب.

    وبدا بايدن حازما في خطابه الموجه للنواب الديمقراطيين في الكونغرس داعيا إياهم إلى ”إنهاء” الدراما داخل أروقة الحزب والتي شقت صفوف الديمقراطيين منذ أدائه الضعيف في المناظرة العامة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

    المصدر: أ ب 

    التعليقات

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار روسيا

    قائد القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3" يوقظ كييف و"الناتو" من "حلم لم يكتمل" (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لـ3 قواعد عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ في يوم واحد (فيديو)

    أخبار العالم

    الجيش الروسي يدمر راجمات الصواريخ أمريكية استخدمتها قوات كييف بقصف مدينة سيفاستوبول (فيديو)

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم

    ستولتنبرغ: بوتين وشي ينويان هزيمة "الناتو" وواشنطن في أوكرانيا

    أخبار العالم

    الرئاسة التركية: ليس لدينا أي معلومات حول موعد ومكان لقاء الأسد وأردوغان