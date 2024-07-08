ونشرت وزارة الدفاع لقطات مصورة لتدمير منصات إطلاق صواريخ "هيمارس إم 142" الأمريكية الصنع المحملة بصواريخ من طراز "أتاكمس" كانت قد نفذت ضربة إجرامية لنظام كييف على مدينة سيفاستوبول في 23 يونيو الماضي.

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وقالت الوزارة في بيان: "اكتشف مشغلو الطائرات المسيرة في القوات المسلحة الروسية حركة وسيطرة في مواقع مخفية لثلاث قاذفات من طراز "هيمارس" في حزام الغابات بالقرب من قرية كلابايا، بمقاطعة خيرسون".

وأضاف البيان: "شنت أطقم نظام الصواريخ التكتيكية "إسكندر" التابع للقوات المسلحة الروسية ضربة صاروخية نحو مواقع الانتشار المخفية لراجمات الصواريخ الأمريكية، وتم تدمير ثلاث قاذفات "هيمارس" ومعدات صواريخ "أتاكمس" ومقتل ما يصل إلى 10 متخصصين أجانب يديرون راجمة الصواريخ الأمريكية".

وشنت قوات كييف هجوما يوم 23 يونيو، على منشىآت مدنية في مدينة سيفاستوبول باستخدام خمسة صواريخ تكتيكية أمريكية من طراز "ATACMS" مزودة برؤوس حربية عنقودية.

وأثناء صد الهجوم الصاروخي، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية أربعة صواريخ، وأدى انفجار الرأس الحربي للصاروخ الأمريكي الخامس في الجو إلى سقوط العديد من الضحايا بين المدنيين في سيفاستوبول حيث لقي 5 أشخاص حتفهم، بينهم طفلان.

وبحسب البيانات، أصيب أكثر من 150 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقل 79 منهم إلى المستشفى، بينهم 27 طفلا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن واشنطن والسلطات الأوكرانية تتحملان مسؤولية الضربة، حيث أن المهام الجوية للصواريخ التشغيلية التكتيكية الأمريكية ATACMS يتم التحكم فيها من قبل متخصصين أمريكيين بناء على بيانات استطلاع الأقمار الصناعية الخاصة بهم، وشددت الوزارة على أن مثل هذه الحوادث لن تبقى بدون رد.

واستدعت الخارجية الروسية السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي في أعقاب هذا الهجوم الإرهابي، وأخطرتها بعواقبه.

المصدر: RT