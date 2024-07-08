وجاء في بيان مشترك بين البلدين نقلته الوكالة: "تعلن وزارة الدفاع في جمهورية النيجر ووزارة الدفاع الأمريكية أن انسحاب القوات الأمريكية ومعداتها من القاعدة الجوية 101 في نيامي قد اكتمل الآن".

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وأضافت الوكالة: "غادر 766 جنديا أمريكيا النيجر بالفعل".

يشار إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة أيضا سحب قواتها من قاعدتها الجوية الرئيسية في مدينة أغاديز، على بعد حوالي 920 كيلومترا من العاصمة نيامي في شمال النيجر بحلول 15 سبتمبر.

وكانت قد بدأت الولايات المتحدة في 8 يونيو الماضي سحب قواتها من النيجر، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات الأمريكية منها في منتصف مايو الماضي.

وفي مارس، أنهت النيجر اتفاقية عسكرية مع الولايات المتحدة، تم بموجبها إنشاء قاعدة أمريكية للطائرات المسيرة في شمال الدولة الإفريقية.

وأشارت السلطات النيجرية إلى أن الاتفاق كان مفروضا فرضا على السلطات ولم يكن يلبي مصالح الشعب.

وأعلن رئيس الوزراء النيجري علي محمد الأمين زين في مقابلة سابقة مع صحيفة "واشنطن بوست"، أن بلاده قررت وقف تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة في مارس بسبب "تهديدات" وجهها مسؤولون أمريكيون.

وفي 12 أبريل الماضي وصل خبراء روس إلى النيجر لتدريب القوات المحلية على مكافحة الإرهاب.

واعتبرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من النيجر يعد بمثابة نصر استراتيجي جديد لروسيا.

المصدر: أ ف ب+RT