وسائل إعلام: واشنطن تحاول إيجاد بديل عن النيجر

أفاد موقع "AES INFO" الإخباري بأن الولايات المتحدة وبعد قرار سحب قواتها من النيجر قد تنشئ قواعد عسكرية جديدة في بنين أو كوت ديفوار أو غانا، في محاولة منها لإيجاد بديل مناسب بسرعة.

وأشار الموقع إلى أن "زيارة رئيس الأركان المشتركة الأمريكية تشارلز براون، إلى إفريقيا مؤخرا كانت بغرض إيجاد بديل للنيجر التي قررت مؤخرا اللجوء إلى روسيا للمساعدة على تنفيذ مشروع عسكري كبير، وهو ما يعني انتكاسة كبيرة للولايات المتحدة".

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وبحسب الموقع قال براون للصحفيين المرافقين له في الزيارة: "هناك دول في غرب إفريقيا نعمل معها أصلا"، ولم يفصح عن الدول التي كان يتحدث عنها، لكن مسؤولا كبيرا آخر أوضح أن من بين هذه الدول بنين وكوت ديفوار (ساحل العاج) وغانا، والتي أجرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات أولية معها.

ووفقا لتقييم الموقع، لن يكون البنتاغون قادرا على إيجاد بديل للنيجر يكون مناسباً بسرعة، ولا يتوقع الأمريكيون بناء قاعدة عسكرية كبيرة أو نشر فرقة كبيرة من القوات في إفريقيا في المستقبل القريب.

وبدأت الولايات المتحدة في 8 يونيو الجاري سحب قواتها من النيجر، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات الأمريكية منها في منتصف مايو الماضي.

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ويفترض أن تغادر الوحدة البلاد بحلول 15 سبتمبر من هذا العام.

وفي مارس، أنهت النيجر اتفاقية عسكرية مع الولايات المتحدة، تم بموجبها إنشاء قاعدة أمريكية للطائرات المسيرة في شمال الدولة الإفريقية.

وأشارت السلطات النيجرية إلى أن الاتفاق كان مفروضا فرضا على السلطات ولم يكن يلبي مصالح الشعب.

وأعلن رئيس الوزراء النيجري علي محمد الأمين زين في مقابلة سابقة مع صحيفة "واشنطن بوست"، أن بلاده قررت وقف تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة في مارس بسبب "تهديدات" وجهها مسؤولون أمريكيون.

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وفي 12 أبريل، كما أفادت وكالة "نوفوستي"، وصل خبراء روس إلى النيجر لتدريب القوات المحلية على مكافحة الإرهاب.

واعتبرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من النيجر يعد بمثابة نصر استراتيجي جديد لروسيا.

المصدر: تاس+RT