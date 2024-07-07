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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 16:30 GMT

    "أ ف ب" عن قيادي في حماس: الحركة وافقت على إطلاق مفاوضات لإطلاق الرهائن دون وقف دائم إطلاق النار

    أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن قيادي في حركة "حماس" أن الحركة وافقت "أن تنطلق المفاوضات" حول الرهائن "من دون وقف إطلاق نار" دائم.

    Sputnik

    وقال القيادي في تصريح يوم الأحد إن "حماس كانت في السابق تشترط أن توافق إسرائيل على وقف كامل لإطلاق النار بشكل دائم" لتخوض مفاوضات حول الرهائن، مضيفا أن "هذه الخطوة تم تجاوزها حيث أن الوسطاء تعهدوا بأنه طالما مفاوضات الأسرى مستمرة، يستمر وقف إطلاق النار".

    وصرح بأن "حماس تراجعت عن شرطها الخاص بالوقف الدائم لإطلاق النار، حيث وافقت أن تنطلق المفاوضات من دون وقف النار" الدائم.

    وفي وقت سابق نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر سياسي أن تل أبيب لن توافق على سحب قواتها من نقاط مهمة بقطاع غزة في إطار صفقة الرهائن مع حركة "حماس".

    وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تستأنف اليوم الأحد و"حماس" المفاوضات غير المباشرة بشأن الصفقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إنهاء القتال في غزة.

    المصدر: أ ف ب

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