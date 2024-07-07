وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إسرائيل تستأنف اليوم الأحد وحماس المفاوضات غير المباشرة بشأن الصفقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إنهاء القتال في غزة.

إقرأ المزيد مدير الاستخبارات الأمريكية يتوجه إلى قطر للمشاركة في المفاوضات بشأن غزة

ومن المنتظر أن تعقد المحادثات في وقت واحد في الدوحة والقاهرة، حيث سيتوجه المسؤولون الإسرائيليون إلى العاصمتين ويناقشون التفاصيل العديدة التي يتضمنها الاتفاق.

وفي وقت سابق، أكد مصدران على أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز سيتوجه إلى الدوحة الأسبوع المقبل للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وبحسب موقع "أكسيوس"، من المتوقع أن يعقد بيرنز اجتماعا مشتركا مع رئيس وزراء قطر ومدير الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع ورئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل في محاولة لدفع الصفقة التي قد تؤدي إلى إطلاق سراح 120 أسيرا عند "حماس" في غزة وتنهي تسعة أشهر من الحرب.

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن المحادثات التي عقدت يوم الجمعة في قطر بمشاركة رئيس الموساد برنياع كانت "إيجابية"، مشيرة إلى "حالة من التفاؤل في إسرائيل، لم نشهد مثلها منذ أسابيع".

المصدر: RT