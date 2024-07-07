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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 05:30 GMT

    الخبراء الروس "يصفّرون" صواريخ Storm Shadow الأوروبية الخطرة

    أعلن مصدر مطلع أن الخبراء الروس كشفوا أسرار صاروخ Storm Shadow أوروبي اغتنمته القوات الروسية، وأن ذلك سيفيد في تحديد طرق إسقاطه وكيفية تشييد التحصينات للوقاية منه و"تصفير" أدائه.

    الخبراء الروس
    منصة إكس

    وقال إن الخبراء الروس سيتمكنون بذلك من تحديد التدابير المضادة للوقاية من نماذج هذه الأسلحة الصاروخية.

    يشار إلى أن الرأس الحربي لهذا الصاروخ أسطواني الشكل بطول نصف متر وبنفس القطر تقريبا، ومقعّر إلى الداخل.

    وأضاف: "كشفنا عمق التحصينات القادر على اختراقها، بما سيساعد في تحديد طبيعة التحصينات وكيفية تشييدها للوقاية منه".

    وتابع: "يتكون الرأس الحربي لصاروخ Storm Shadow/SCALP من طبقة حماية، وشحنتين أولية وأساسية لإحداث اختراق أولي للعائق المستهدف، حيث يحدث فيه ثغرة بفعل التأثير التراكمي قبل انفجار عنيف فيه. فهمنا عمق الاختراق الذي يتسبب به ومساحته على السطوح، وتعرفنا على نماذج الحساسات المستخدمة وعمق الاختراق المحتمل".

    ومن المعروف أن الغرب زوّد كييف بهذا النوع من الصواريخ في إطار المساعدات العسكرية الغربية.

    وجرى تطويره بشكل مشترك من قبل فرنسا وبريطانيا، وفي فرنسا يسمى SCALP.

    وقدمت بريطانيا هذه الصواريخ إلى كييف في مايو 2023 بمدى مجدي يصل بين 250 و560 كيلومترا.

    المصدر: نوفوستي

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