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    تاريخ النشر: 06.07.2024 | 21:13 GMT

    صحفية أمريكية تكشف تدخل البيت الأبيض في الأسئلة الموجهة لبايدن خلال مقابلاته الصحفية!

    قالت أندريا لوفول ساندرز مقدمة برنامج The Source في فيلادلفيا، خلال مقابلة السبت مع شبكة CNN إن أدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قدمت لها لائحة بالأسئلة المسموحة خلال مقابلتها معه.

    صحفية أمريكية تكشف تدخل البيت الأبيض في الأسئلة الموجهة لبايدن خلال مقابلاته الصحفية!
    Gettyimages.ru

    وأوضحت ساندرز خلل المقابلة أن فريق جو بايدن زودها بمجموعة من الأسئلة التي يمكنها طرحها عليه خلال المقابلة التي جرت يوم الأربعاء الماضي عقب مناظرته مع سلفه ومنافسه الجمهوري على الرئاسة المقبلة دونالد ترامب.

    وأضافت تعليقاً على مقابلتها مع بايدن: "وصلتني عدة أسئلة، هي ثمانية، والأربعة منها التي تم اختيارها هي التي وافقت عليها".

    وعندما طُلب منها تأكيد ما إذا كانت قائمة الأسئلة قد جاءت من مسؤولي البيت الأبيض، أجابت لوفول ساندرز بالإيجاب.

    وبعد أسبوع من المناظرة الكارثية بين جو بايدن ودونالد ترامب، والتي تركت الأول يكافح من أجل حياته السياسية، حرّف الرئيس الأمريكي كلماته خلال مقابلة مع إذاعة "Wurd" في فيلادلفيا، بحسب تقرير لصحيفة "تلغراف".

    وخلط بايدن بينه وبين نائبته كامالا هاريس، قائلا: "بالمناسبة، أنا فخور بأن أكون، كما قلت، أول نائب رئيس، وأول امرأة سوداء... تخدم مع رئيس أسود"، خالطا على ما يبدو بين الحاضر والماضي حين كان نائبا لباراك أوباما.

    المصدر: CNN

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