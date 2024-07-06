وقال أوربان في مقابلة مع صحيفة "Die Weltwoche" السويسرية إنه "سأل الرئيس بوتين عن رأيه حول إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار قصير الأجل قبل بدء المفاوضات الحقيقية، وكان رد بوتين أنه غير متفائل بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الأوكرانيين سيستغلون وقف إطلاق النار لشن هجمات ضد روسيا".

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وأوضح أوربان أنه سبق أن قدم مثل هذا الاقتراح خلال اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي في 2 يوليو لكن الأخير رفض المبادرة.

كما أكد رئيس الوزراء الهنغاري أنه "سيواصل في المرة القادمة" مناقشة موضوع الهدنة.

وفي 4 يوليو في ختام رحلته إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون قال بوتين للصحفيين إن "موسكو لن توقف إطلاق النار إلا عند اتخاذ العدو خطوات لا رجعة فيها ومقبولة بالنسبة لروسيا".

وأضاف الرئيس الروسي: "من المستحيل السماح للعدو باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين مواقعه من خلال التجنيد القسري والاستعداد لمواصلة النزاع المسلح".

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المحادثات مع أوربان في 5 يوليو، أكد بوتين أن تنفيذ مبادرات السلام الروسية سيسمح بوقف الأعمال القتالية وبدء المفاوضات.

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وكان الرئيس بوتين، قد أعلن في اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية الروسية، في أواسط شهر يونيو الماضي، أن بدء المفاوضات مع كييف يقتضي أن تقوم أوكرانيا بسحب قواتها من كامل أراضي المناطق الجديدة في روسيا "من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه".

وأشار بوتين إلى أن الأعمال القتالية ستتوقف فور موافقة كييف على هذا الشرط؛ مؤكدا أنه يتوجب على كييف أن تخطر موسكو رسميا بتخليها عن خطط الانضمام إلى "الناتو".

وتطالب روسيا بأن تكون أوكرانيا بلدا محايدا، وخاليا من الأسلحة النووية، كي يتم التوصل إلى تسوية سلمية.

وكانت موسكو أكدت مرات عديدة أنها مستعدة للتفاوض، لكن كييف فرضت حظرا تشريعيا عليها؛ وذلك فيمَا يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.

المصدر: تاس+RT