جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الروسي في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" بالعاصمة الكازاخستانية أستانا، حيث كانت أبرز النقاط التي ذكرها الرئيس:

لطالما دعت روسيا ولا تزال تدعو إلى حل سياسي ودبلوماسي للوضع في أوكرانيا وهي الأزمة الناجمة عن السياسات المستهترة للغاية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

روسيا على استعداد لأخذ مقترحات المشاركين في "منظمة شنغهاي للتعاون" لحل النزاع بأوكرانيا بعين الاعتبار.

أظهرت المحاولات الأمريكية الوحيدة لفك "العقدة الفلسطينية" أظهرت نتائجها العكسية غير المثمرة.

تعمل دول "منظمة شنغهاي للتعاون" على زيادة استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، وقد تجاوزت حصتها في المعاملات التجارية لروسيا مع أعضاء المنظمة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بالفعل 92%.

تسعى العديد من الدول والمنظمات إلى إقامة الحوار مع والانضمام إلى عمل "منظمة شنغهاي للتعاون".

يظل أمن الدول الأعضاء في "منظمة شنغهاي للتعاون" أولوية في عمل المنظمة.

سيتم تحويل هيكل مكافحة الإرهاب في "منظمة شنغهاي للتعاون" إلى مركز أمني عالمي، سيستجيب لمجموعة كاملة من التهديدات.

وقد دعا البيان الختامي لقمة دول "منظمة شنغهاي للتعاون" في أستانا إلى عدم عسكرة الفضاء والامتثال لاتفاقية حظر الانتشار النووي، والالتزام الصارم باتفاقية حظر تطوير وإنتاج الأسلحة البيولوجية والسمية، وإجراء إصلاح شامل لمنظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز سلطتها.

وقد اعتبرت دول "منظمة شنغهاي للتعاون" مكافحة الجريمة العابرة للحدود أحد مجالات التعاون الرئيسية.

ودعت المنظمة جميع دول العالم إلى الانضمام إلى مبادرة المنظمة بشأن "الوحدة العالمية من أجل السلام العادل والوئام والتنمية".

المصدر: RT