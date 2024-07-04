وجاء في البيان الختامي للقمة اليوم الخميس:

تطرق أعضاء "منظمة شنغهاي للتعاون" إلى مسألة تحرير الفضاء من الأسلحة وطالبوا باعتماد وثيقة ملزمة بهذا الخصوص.

تطالب "منظمة شنغهاي للتعاون" بالامتثال الصارم لنظام منع الانتشار النووي.

تعتبر دول "منظمة شنغهاي للتعاون" أن إنشاء منظومات الدفاع الصاروخي من قبل دول منفردة "أمر غير مقبول وخطير على الأمن الدولي".

يدعو أعضاء "منظمة شنغهاي للتعاون" إلى الالتزام الصارم باتفاقية حظر تطوير وإنتاج الأسلحة البيولوجية والسميّة.

تعتبر دول "منظمة شنغهاي للتعاون" أن مكافحة الجريمة العابرة للحدود أحد مجالات التعاون الرئيسية.

تدعو دول "منظمة شنغهاي للتعاون" إلى إجراء إصلاح شامل للأمم المتحدة من أجل تعزيز سلطتها.

تدعو "منظمة شنغهاي للتعاون" جميع دول العالم إلى الانضمام إلى مبادرة المنظمة "حول الوحدة العالمية من أجل السلام العادل والوئام والتنمية".

كما شدّد البيان الختامي لقمة أستانا على "وجود تحولات تكتونية جذرية في مجالي السياسة والاقتصاد العالميين".