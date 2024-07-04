وقال بوتين خلال اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في "منظمة شنغهاي للتعاون" المنعقد في أستانا اليوم الخميس: "إن الصراع المتنامي في قطاع غزة يهدد استقرار قارة أوراسيا".

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وأضاف متحدثا عن الصراع في قطاع غزة: "لقد أظهر التاريخ بوضوح عدم جدوى المحاولات الفردية، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة، في فك العقدة الفلسطينية، وفشلها في تحقيق نتائج عكسية، ورفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تنص بوضوح على إنشاء دولتين مستقلتين وذات سيادة والتعايش السلمي بينهما: إسرائيل وفلسطين".

يشار إلى أن متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أعلن اليوم أن قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" المنعقدة ستبحث مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين لإقامة نظام أمني جديد في أوراسيا.

وتستمر أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا اليوم 4 يوليو بمشاركة قادة روسيا وأذربيجان وبيلاروس والهند وإيران وكازاخستان وقطر وقرغيزستان والصين ومنغوليا والإمارات وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان.

كما سيحضر القمة الأمين العام لمنظمة شانغهاي للتعاون تشانغ مينغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

المصدر: نوفوستي