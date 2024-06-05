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بوتين: هناك أمل بشأن عملية التسوية في قطاع غزة

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بوتين: هناك أمل بشأن عملية التسوية في قطاع غزة
AP
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك أملا في حل عادل للصراع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن موسكو تواصل قدر المستطاع للدفع إلى عملية التسوية في قطاع غزة.

وأوضح بوتين خلال لقائه مع مدراء وكالات أنباء عالمية كبرى في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، قائلا: "يبدو لي أن هناك أملا.. روسيا تحاول ممارسة أي نفوذ محتمل في عملية التسوية في قطاع غزة".

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وأضاف: "إننا نحاول ممارسة التأثير قدر المستطاع لإيجاد حل للنزاع في قطاع غزة، بما في ذلك الجانب الإنساني".

كما أكد بوتين: "لقد لعبنا دورا مهما في إطلاق سراح العديد من الرهائن من أصول روسية، ونواصل هذا العمل مع الشركاء الذين تربطنا بهم علاقات مستقرة وموثوقة منذ عقود".

وأشار بوتين إلى أن "موقف روسيا بشأن غزة لا يخضع للظروف السياسية الراهنة، فهو لم يتغير"، مؤكدا: "الموقف الروسي مبدئي، وهو لا يخضع للظروف الراهنة، لقد اعترفنا منذ فترة طويلة بالدولة الفلسطينية على هذا النحو منذ العهد السوفييتي".

المصدر: RT

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