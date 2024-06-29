السيسي يطالب المجتمع الدولي بخطوات سريعة لتفادي انزلاق المنطقة لدائرة غير مسبوقة من الصراع

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة لدائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع.

وجدد خلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في العاصمة القاهرة، تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع والتي تتزايد حاليا على نحو يتسم بالخطورة البالغة.

وشدد السيسي على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بصورة عاجلة ومكثفة تفاديا للكارثة الإنسانية .

واتفق السيسي وفون دير لاين على أن التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقا لقرارات الشرعية الدولية "سيظل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار المستدام بالمنطقة".

‏‎بدوره، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن اللقاء شهد تأكيد عمق وقوة العلاقات المصرية الأوروبية، التي توجت مؤخرا بترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

المصدر: RT + مواقع إعلامية مصرية