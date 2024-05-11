الجيش المصري يعلن إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية على غزة بالتعاون مع الإمارات والأردن

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب أن مصر والأردن والإمارات نفذوا عملية إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في بيان له: "استمرارا للجهود المضنية التى تبذلها الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، والتعاون مع كافة الأطراف والقوى الدولية لنزع فتيل الأزمة الراهنة والوصول إلى هدنة شاملة داخل قطاع غزة لإنهاء المأساة الإنسانية الشديدة الصعوبة التى يواجهها المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة، كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيراتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة".

#المتحدث_العسكرى : مصر والأردن والإمارات ينفذون عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة ...



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وأضاف المتحدث نفسه: "وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولى كالمملكة الأردنية الهاشمية واستمرار أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على المناطق المتضررة شمال القطاع".

وأشار إلى أن ذلك يأتي "ارتباطا بالجهود والمساعي المصرية على كافة الأصعدة لإطلاع المجتمع الدولى بمسؤولياته تجاه إنفاذ المساعدات الإغاثية على قطاع غزة بصورة كافية ومستدامة والعمل على وقف الحرب ومنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة".

المصدر: RT