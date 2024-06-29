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قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على قطاع غزة وحالات تسمم بين الأطفال جراء تناولهم أوراق الشجر

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قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على قطاع غزة وحالات تسمم بين الأطفال جراء تناولهم أوراق الشجر
Globallookpress
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أفاد مراسلنا بمقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق مختلفة في قطاع غزة صباح اليوم السبت.

وقال مراسلنا "قتل وأصيب مواطنان في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة".

وذكر الدفاع المدني بغزة أنه تم "انتشال شهيدين و5 إصابات جراء استهداف الاحتلال منزلا بمنطقة اليرموك في مدينة غزة".

وقصف الطيران الإسرائيلي منزلا في حي الدرج بغزة، كما قصف الطيران منزلا في منطقة السدرة بحي الدرج وسط مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي شارع الرشيد بالقرب من جسر وادي غزة غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستمر إطلاق النار من قبل المسيرات الإسرائيلية بشكل كثيف غربي مخيم النصيرات، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي شمالي مخيم النصيرات.

وأطلقت دبابات إسرائيلية النار بشكل مكثف صوب خيام النازحين بالمواصي شمال غربي رفح جنوبي القطاع.

وأشار مراسلنا إلى وصول عدد من الأطفال المصابين بحالات تسمم من جراء تناولهم أوراق الأشجار إلى مستشفى "كمال عدوان" شمالي القطاع.

وقال المكتب الإعلام الحكومي بغزة إن "79 ألف طن المتفجرات ألقاها الاحتلال على القطاع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر الماضي".

المصدر: RT

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