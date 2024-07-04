مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 20:33 GMT

    مسؤول كبير في البيت الأبيض: بايدن نقل رسالة لنتنياهو بأن الوقت حان لإتمام الصفقة

    أشار مسؤول كبير في البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال محادثة هاتفية اليوم، أن الوقت قد حان لإتمام صفقة تبادل أسرى مع "حماس".

    مسؤول كبير في البيت الأبيض: بايدن نقل رسالة لنتنياهو بأن الوقت حان لإتمام الصفقة
    Gettyimages.ru

    ووصف المسؤول الكبير رد حركة "حماس" الجديد بأنه "تعديل كبير"، وقال إنه "يدفع العملية إلى الأمام"، وعلى حد تعبيره "نعتقد أن هناك فرصة كبيرة الآن ونرحب باستعداد نتنياهو للاستفادة من الفرصة، لن يتم إغلاق الصفقة خلال أيام قليلة، ولا يزال هناك عمل يتعين القيام به".

    وأضاف أن "الرسالة التي نقلها بايدن لنتنياهو هي أن الوقت قد حان لإنجاز الصفقة. نعتقد أن هناك تقدما والمحادثة اليوم كانت بناءة".

    وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن قراره إرسال وفد لمواصلة المفاوضات بشأن الأسرى والمحتجزين في غزة.

    وأضاف بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو أكد لبايدن مجددا خلال اتصال هاتفي، أن إسرائيل لن تنهي الحرب إلا بعد "تحقيق جميع أهدافها"، وفقا لوكالة "رويترز".

    وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء، أن إسرائيل تلقت رد "حماس" على مقترح أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أواخر مايو الماضي، سيتضمن الإفراج عن نحو 120 أسيرا محتجزا في غزة، ووقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

    وذكر مسؤولون أمنيون في تل أبيب للإذاعة الإسرائيلية العامة، أن "هذا أفضل رد جرى تقديمه من حماس حتى الآن، ويشكل أساسا للمضي قدما بالمفاوضات".

    وتقول "حماس" إن أي اتفاق لا بد أن ينهي الحرب المستمرة منذ قرابة تسعة أشهر، وأن يؤدي إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة. وتصر إسرائيل على أنها لن تقبل سوى هدن مؤقتة فحسب في القتال حتى القضاء على "حماس".

    وتشمل الخطة الإفراج التدريجي عن الأسرى من الإسرائيليين، الذين لا يزالون محتجزين في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية خلال المرحلتين الأوليين، بالإضافة إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وستتضمن المرحلة الثالثة إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب، وإعادة رفات الأسرى الذين لقوا حتفهم.

    المصدر: وكالات

    التعليقات

    أخبار العالم

    من 10 صفحات.. وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط تل أبيب لتهجير سكان غزة إلى مصر

    أخبار العالم

    تقرير أمريكي: حزب الله في عام 2024 أقوى وأكبر حجما وأفضل تسليحا وأكثر خبرة وتمرسا سياسيا من 2006

    أخبار العالم

    صحفية أمريكية: كتيبة "آزوف" نفذت انقلابا عسكريا على زيلينسكي

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري يرصد "الدمار الهائل" الذي لحق بالطبيعة في شمال إسرائيل والجولان "المحترق" (صور)

    أخبار العالم

    روجر ووترز: حماس لم تغتصب نساء في 7 أكتوبر وإسرائيل هي من قتلت مواطنيها في ذلك اليوم (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حماس" تعلن أنها تبادلت مع الوسطاء "بعض الأفكار" لإنهاء الحرب في غزة

    أخبار العالم

    جون كيري: أوكرانيا لن تنتصر في الصراع مع روسيا

    أخبار العالم العربي

    مقتل نائب قائد سرية في الجيش الٳسرائيلي بتبادل لإطلاق النار مع "حزب الله"

    أخبار العالم العربي

    "القسام" تعرض مشاهد من استهدافها لقوات إسرائيلية في الشجاعية وإطلاقها صواريخ تجاه مروحية (فيديوهات)

    أخبار العالم

    بوتين: المحاولات الأمريكية المنفردة لحل النزاع في قطاع غزة أثبتت عدم فعاليتها

    أخبار العالم

    مدفيديف يهنئ الشعب الأمريكي بالرابع من يوليو على طريقته

    أخبار العالم

    قادة "شنغهاي للتعاون" يدعون لوقف إطلاق النار في غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية

    أخبار العالم

    بوتين: اتفاقات إسطنبول للتسوية في أوكرانيا لا تزال مطروحة على الطاولة