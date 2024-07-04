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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 16:50 GMT

    مدفيديف يعلن انضمام نحو 190 ألف متعاقد إلى الجيش الروسي منذ بداية العام الجاري

    أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، يوم الخميس، أن نحو 190 ألف شخص وقعوا عقودا للخدمة العسكرية منذ بداية العام الجاري.

    مدفيديف يعلن انضمام نحو 190 ألف متعاقد إلى الجيش الروسي منذ بداية العام الجاري
    Sputnik

    وقال مدفيديف في اجتماع بوزارة الدفاع حول قضايا تعزيز القوات المسلحة الروسية، ودعمها بالجنود المتعاقدين: "خلال هذه الفترة، تم إبرام العقود من قبل حوالي 190 ألف مواطن من روسيا"، مشيرا إلى أن المهمة التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتجنيد متطوعين في القوات المسلحة الروسية في عام 2024 يتم إنجازها.

    وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن أن حوالي ألف متعاقد متطوع يلتحقون يوميا بالقوات المسلحة الروسية.

    المصدر: تاس

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