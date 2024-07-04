وقال مدفيديف في اجتماع بوزارة الدفاع حول قضايا تعزيز القوات المسلحة الروسية، ودعمها بالجنود المتعاقدين: "خلال هذه الفترة، تم إبرام العقود من قبل حوالي 190 ألف مواطن من روسيا"، مشيرا إلى أن المهمة التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتجنيد متطوعين في القوات المسلحة الروسية في عام 2024 يتم إنجازها.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن أن حوالي ألف متعاقد متطوع يلتحقون يوميا بالقوات المسلحة الروسية.

المصدر: تاس