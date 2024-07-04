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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 08:08 GMT

    بالفيديو.. ترامب يصف بايدن بأنه "كومة من الفضلات"

    وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادا جديدا للرئيس جو بايدن، ووصفه بأنه "كومة من الفضلات ويشارف على الانسحاب من السباق الرئاسي".

    بالفيديو.. ترامب يصف بايدن بأنه
    Gettyimages.ru

    وظهر ترامب في الفيديو وهو يجلس في عربة غولف، معلقا على المناظرة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي والتي وصف أداء بايدن فيها بأنه "كارثي"، وقال: "لقد استقال للتو، كما تعلمون، إنه ينسحب من السباق. لقد أخرجته منه وهذا يعني أن لدينا كامالا (هاريس، نائبة بايدن).

    وفي الفيديو، يسأل الرئيس السابق الشخص الذي يحمل الكاميرا عن رأيه في أدائه في المناظرة. وعندما قيل له إنه قدم أداء "رائعا ومذهلا"، قال ترامب واصفا بايدن بأنه "كومة قديمة من الفضلات".

    وأضاف: "إنه رجل سيء"، في إشارة على ما يبدو إلى بايدن، معتبرا أنه هاريس ستكون أفضل كمنافسة له في السباق الرئاسي.

    ويتابع قائلا خلال نزع قفازيه: "إنها سيئة للغاية. إنها مثيرة للشفقة".

    ثم عاد ترامب وانتقد بايدن متسائلا: "هل يمكنك أن تتخيل أن هذا الرجل يتعامل مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين؟ ورئيس الصين (شي جين بينغ)، وهو شخص شرس. إنه رجل شرس، رجل قوي جدا. قد لا يتمكن بايدن من التعامل معه".

    قبل المغادرة، كرر الرئيس السابق: "لكنهم أعلنوا للتو أنه من المحتمل أن يستقيل".

    المصدر: RT

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