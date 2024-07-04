إقرأ المزيد بايدن في مواجهة ترامب في مناظرة تاريخية فريدة من نوعها بتاريخ الولايات المتحدة .. لحظة بلحظة

وأضافت الصحيفة أن 56% من الأمريكيين يعتبرون أن الرئيس السابق دونالد ترامب كبير في السن أيضا للترشح للرئاسة الأمريكية.

وبين الديمقراطيين اعتبر 76% أن بايدن كبير في السن، بينما اعتبر 36% فقط من الناخبين الجمهوريين ترامب كبيرا في السن.

كما خلصت نتائج الاستطلاع إلى أن 48% من الأمريكيين مستعدون لدعم ترامب، وأن 42% يؤيدون بايدن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع تم إجراؤه بعد المناظرة المتلفزة بين ترامب وبايدن التي نظمتها قناة "سي إن إن" مؤخرا وبدا خلالها بايدن ضعيفا للغاية أمام ترامب.

ومن المنتظر أن تجري المناظرة الثانية بين بايدن وترامب في 10 سبتمبر القادم.

المصدر: نوفوستي