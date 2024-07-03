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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 11:57 GMT

    بالفيديو.. اعتقال والدة منفذ عملية طعن بمركز تسوق في شمال إسرائيل

    تداولت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا مصورا يظهر لحظة اعتقال والدة منفذ عملية كرمئيل، قرب مكان الهجوم في المركز التجاري في شمال إسرائيل.

    بالفيديو.. اعتقال والدة منفذ عملية طعن بمركز تسوق في شمال إسرائيل

    وتظهر والدة منفذ عملية الطعن التي أدت إلى إصابة شخصين ومقتل آخر، وهي معصوبة العينين ويحيط بها عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

    وفي فيديو آخر يتم اعتقال شاب، لم تكشف عن هويته، ولكن يبدو أنه شقيق منفذ الهجوم.

    ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الفيديو عبر حسابها على تطبيق "تلغرام"، وعلقت قائلة: "اعتقال ذوي منفذ الهجوم في مول كرمئيل".

    وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق اليوم أن 3 أشخاص بينهم جنديان أصيبوا في عملية طعن داخل مجمع تجاري في مدينة كرمئيل شمال إسرائيل.

    ووصفت الشرطة الحادث بأنه هجوم إرهابي، مضيفة أن المهاجم "تم تحييده".

    وفي وقت لاحق، أعلن في مستشفى الجليل في نهاريا وفاة أحد المصابين في هجوم الطعن الذي وقع في المركز التجاري.

    وأكد مسؤولون أمنيون أن منفذ العملية يدعى جواد ربيع (20 عاما) وهو عربي إسرائيلي. من مجلس نحف المحلي القريب من كرميئيل. 

    بالفيديو.. اعتقال والدة منفذ عملية طعن بمركز تسوق في شمال إسرائيل
    منفذ عملية الطعن، جواد ربيع.

    المصدر: RT + Ynet

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