ووصفت الشرطة الحادث بأنه هجوم إرهابي، مضيفة أن المهاجم "تم تحييده"، بعدما تمكن من إصابة 3 بينهم جنديان في مركز تسوق يقع في كرميئيل بشمال إسرائيل.

كما أجرت الشرطة عمليات بحث في المجمع التجاري للتأكد من عدم وجود شخص آخر شارك في العملية.

دم الجنود تصفى بعد عملية طعن بطولية داخل مبنى تجاري 🔻❤️ https://t.co/hOTUB0r6He pic.twitter.com/c50iKMuR8R — مُعاذ (@Mmt90_) July 3, 2024

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن ثلاثة أشخاص تعرضوا للطعن في مجمع كرميئيل، وأصيب أحدهم بجروح قاتلة، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث.

وقال إيريك باريل، رئيس فرع اتحاد الإنقاذ في كرميئيل: "نحن نقوم بإجراء إنعاش القلب الرئوي لأحد الضحايا، وهناك جريح آخر في حالة متوسطة".

المصدر: القناة العاشرة