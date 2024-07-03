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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 09:24 GMT

    الشرطة الإسرائيلية: إصابة 3 في عملية طعن بمركز تسوق ومقتل المنفذ (فيديو)

    أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن 3 أشخاص أصيبوا في عملية طعن داخل مجمع تجاري في مدينة كرمئيل شمال إسرائيل.

    الشرطة الإسرائيلية: إصابة 3 في عملية طعن بمركز تسوق ومقتل المنفذ (فيديو)

    ووصفت الشرطة الحادث بأنه هجوم إرهابي، مضيفة أن المهاجم "تم تحييده"، بعدما تمكن من إصابة 3 بينهم جنديان في مركز تسوق يقع في كرميئيل بشمال إسرائيل.

    كما أجرت الشرطة عمليات بحث في المجمع التجاري للتأكد من عدم وجود شخص آخر شارك في العملية.

    وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن ثلاثة أشخاص تعرضوا للطعن في مجمع كرميئيل، وأصيب أحدهم بجروح قاتلة، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث.

    وقال إيريك باريل، رئيس فرع اتحاد الإنقاذ في كرميئيل: "نحن نقوم بإجراء إنعاش القلب الرئوي لأحد الضحايا، وهناك جريح آخر في حالة متوسطة".

    المصدر: القناة العاشرة

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