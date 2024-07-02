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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 22:58 GMT

    أوربان: بدأنا "مهمة السلام" حول أوكرانيا بزيارات إلى العواصم الكبرى بالاتحاد الأوروبي

    صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في مقابلة مع صحيفة "Die Weltwoche" السويسرية بأنه بدأ "مهمة السلام" حول أوكرانيا بزيارات إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

    أوربان: بدأنا
    Gettyimages.ru

    وقال أوربان للصحيفة: "كل شيء يعتمد على القادة الكبار في الاتحاد الأوروبي"، مضيفا "لذلك ذهبت إلى برلين وباريس وروما، وهكذا بدأت مهمة السلام هذه".

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    وأشار إلى أن بودابست تهدف لإيجاد طريقة سلمية لحل الصراع في أوكرانيا بإشراك "القادة الكبار" في الاتحاد الأوروبي.

    ووصل رئيس الوزراء الهنغاري إلى كييف صباح الثلاثاء في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 12 عاما، فيما تتولى بلاده، اعتبارا من 1 يوليو رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر، حيث قال السكرتير الصحفي لأوربان إنه سيناقش في كييف قضية إحلال السلام والقضايا الراهنة للعلاقات الثنائية مع زيلينسكي.

    وأوضح أوربان أن بلاده اقترحت على أوكرانيا النظر في إمكانية وقف إطلاق النار من أجل بدء المفاوضات مع روسيا بشأن حل النزاع المسلح.

    فيما أكد مكتب الرئاسة الأوكراني أن كييف رفضت مبادرة أوربان لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

    المصدر: نوفوستي

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