وأضاف أوربان، بعد اجتماعه في كييف مع فلاديمير زيلينسكي: "نحن نقدر مبادرات السلام التي قدمها الرئيس زيلينسكي وطلبنا منه النظر في وقف إطلاق النار قبل بدء المفاوضات".

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ونقلت رويترز عن أوربان قوله، إن هنغاريا ترغب في توقيع اتفاقية ثنائية مع أوكرانيا بشأن مجموعة واسعة من القضايا.

في وقت سابق، وصل رئيس الوزراء الهنغاري إلى كييف للقاء زيلينسكي، لمناقشة قضايا السلام والعلاقات الثنائية.

وقال أوربان أنه يزور كييف بصفته رئيس حكومة البلد التي تترأس حاليا الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أكد مرارا سابقا أن بلاده مستعدة لعقد اجتماع بين أوربان وزيلينسكي، لكن كييف لم تستوف بعد الشروط اللازمة لذلك، خصوصا فيما يتعلق باستعادة بحقوق الأقلية القومية الهنغارية في ترانسكارباثيا.

المصدر: تاس