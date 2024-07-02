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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 11:36 GMT

    أوربان يقترح على زيلينسكي وقف إطلاق النار من أجل بدء المفاوضات مع روسيا

    قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان في كييف اليوم الثلاثاء، إن بلاده اقترحت على  أوكرانيا النظر في إمكانية وقف إطلاق النار من أجل بدء المفاوضات مع روسيا بشأن حل النزاع المسلح.

    أوربان يقترح على زيلينسكي وقف إطلاق النار من أجل بدء المفاوضات مع روسيا
    Sputnik

    وأضاف أوربان، بعد اجتماعه في كييف مع فلاديمير زيلينسكي: "نحن نقدر مبادرات السلام التي قدمها الرئيس زيلينسكي وطلبنا منه النظر في وقف إطلاق النار قبل بدء المفاوضات".

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    أوربان يلتقي زيلينسكي في كييف
    أوربان يلتقي زيلينسكي في كييف

    ونقلت رويترز عن أوربان قوله، إن هنغاريا ترغب في توقيع اتفاقية ثنائية مع أوكرانيا بشأن مجموعة واسعة من القضايا.

    في وقت سابق، وصل رئيس الوزراء الهنغاري إلى كييف للقاء زيلينسكي، لمناقشة قضايا السلام والعلاقات الثنائية.

    وقال أوربان أنه يزور كييف بصفته رئيس حكومة البلد التي تترأس حاليا الاتحاد الأوروبي.

    وكان وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أكد مرارا سابقا أن بلاده مستعدة لعقد اجتماع بين أوربان وزيلينسكي، لكن كييف لم تستوف بعد الشروط اللازمة لذلك، خصوصا فيما يتعلق باستعادة بحقوق الأقلية القومية الهنغارية في ترانسكارباثيا.

    المصدر: تاس

     

     

     

     

     

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