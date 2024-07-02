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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 18:05 GMT

    أوكرانيا ترفض مبادرة أوربان لوقف إطلاق النار

    أكد مكتب الرئاسة الأوكراني أن كييف رفضت مبادرة رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

    أوكرانيا ترفض مبادرة أوربان لوقف إطلاق النار
    Ukraine Presidency Via Bestimage / Legion-Media

    وقال نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكراني، إيغور جوفكفا، في حديث للتلفزيون الأوكراني، يوم الثلاثاء، إن أوربان "قدم فكرته. وهي (هنغاريا) ليست البلد الأول الذي يتحدث عن مثل هذه السيناريوهات المحتملة لتطور الأحداث".

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    أوربان يقترح على زيلينسكي وقف إطلاق النار من أجل بدء المفاوضات مع روسيا

    وتابع: "والرئيس استمع إلى محادثه، وقدم موقفه ردا على ذلك. وموقف أوكرانيا واضح ومفهوم ومعروف".

    واعتبر أن مثل هذه القضايا لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الجوانب الأخرى للتسوية، مضيفا أن موقف أوكرانيا يتمثل في أنها ستسعى لتحقيق التسوية من خلال "مؤتمرات السلام".

    وكان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قد أعلن خلال زيارته لأوكرانيا، يوم الثلاثاء، أنه عرض على الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي وقف إطلاق النار من أجل بدء مفاوضات السلام مع روسيا.

    المصدر: تاس

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