جاء ذلك وفقا لما أفاد به الممثل الرسمي للجنة الحدود البيلاروسية أنطون بيتشكوفسكي لوكالة "تاس"، حيث تابع: "بالأمس في حوالي الساعة 17:40، عند نقطة التفتيش على الطريق الدولي بريست-تيريسبول، تم اعتقال رجل كان يحاول عبور الدولة من جمهورية بولندا بدون ملابس أو وثائق. وقد تصرف الرجل على نحو غير لائق، وكان عاجزا عن الحركة المتوازنة وقاوم السلطات، وبإجراء حرس الحدود فحصا طبيا على المعتقل تبين أنه يعاني من حالة تسمم بالمخدرات. ويجري الآن التعرف على هويته".

وقال بيتشكوفسكي إن الرجل سيواجه تهما بانتهاك تشريعات بيلاروس فيما يخص عبور حدود الدولة بشكل غير قانوني، وفيما يخص الوضع القانوني للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، وكذلك لمقاومة سلطات إنفاذ القانون أثناء ممارستها عملها.

وتابع: "تم وضع المحتجز في مركز احتجاز مؤقت لمواصلة الإجراءات والتعرف على هويته".

المصدر: تاس