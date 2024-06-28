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بيلاروس تكشف عن وجود "فيلق المتطوعين الروسي" الإرهابي على حدودها مع أوكرانيا

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بيلاروس تكشف عن وجود
Globallookpress Victor Lisitsyn
صورة أرشيفية
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أعلن حرس الحدود البيلاروسي عن تدابير لتغطية حدود الدولة مع أوكرانيا بشكل إضافي على خلفية معلومات حول وجود ما يسمى بـ "فيلق المتطوعين الروسي" الإرهابي الذي يقوم باستخبارات نشطة.

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جاء ذلك في بيان للجنة الحدود الحكومية التي تابعت: "لدينا معلومات حول وجود وحدات ما يسمى بفيلق المتطوعين الروسي (المصنف إرهابيا في روسيا) في منطقة مسؤولية جيتومير الحدودية، وتم تسجيل عمليات استطلاع للمنطقة من قبل تلك الوحدات، بما في ذلك الوصول إلى حدود الدولة".

وبحسب اللجنة، فإنه قد تم خلال الأنشطة العملياتية على الحدود مع أوكرانيا اكتشاف مخبأ يحتوي على مكونات لصناعة عبوات ناسفة وحاويات تحتوي على 2 كلغم من المتفجرات البلاستيكية وصمامات التشغيل والصواعق.

وقد قامت سلطات دائرة الحدود بالتعاون مع وزارة الدفاع بمجموعة من التدابير والإجراءات "لتغطية حدود الدولة بشكل إضافي وتعزيز السيطرة على المجال الجوي والامتثال للنظام في المنطقة الحدودية".

المصدر: تاس

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