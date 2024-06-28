رئيس الوزراء البولندي: الاتحاد الأوروبي سيمول مشاريع القبة الحديدية وخط الدفاع على الحدود الروسية

أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك أن الاتحاد الأوروبي سيمول مشاريع القبة الحديدية للدفاع الجوي وخط الدفاع على الحدود الروسية.

وقال تاسك للصحفيين بعد قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "تمكنت بولندا ودول البلطيق من إقناع الشركاء في الاتحاد الأوروبي باعتماد مشروع خط دفاع البلطيق على الحدود الروسية".

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دعت بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص أموال لبناء خط دفاع بطول 700 كيلومتر على الحدود مع روسيا وبيلاروس.

يشار إلى أن بعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي قدروا تكلفة بناء خط دفاع بري على طول حدود الاتحاد الأوروبي مع روسيا وبيلاروس بحوالي 2.5 مليار يورو.

وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن موسكو لن تهاجم دول "الناتو"، مؤكدا أنه لا جدوى من ذلك أصلا.

وأشار إلى أن السياسيين الغربيين يخيفون سكانهم بانتظام من تهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأشخاص الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا خداع".

المصدر: تاس