تاكر كارلسون عن مهاجمة روسيا لأوروبا: هراء

علق الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون على تصريحات المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مهاجمة روسيا لأوروبا.

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وقال كارلسون عبر موقعه الالكتروني: "أي تصريحات أمريكية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيهاجم أوروبا هي محض هراء ولا أساس لها على الإطلاق".

وأشار كارلسون إلى أن روسيا هي أكبر دولة في العالم ومن غير المرجح أن ترغب موسكو في الحصول على المزيد من الأراضي.

في وقت سابق، لم يستبعد المحلل السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون قيام الجيش الروسي بضرب قواعد "الناتو" في رومانيا وبولندا إذا قرر الحلف الدخول إلى الأراضي الأوكرانية.

وقال جونسون: "روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية، فلديها صواريخ تقليدية يمكنها ضرب مراكز الإمداد والقواعد في بولندا ورومانيا".

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية في نهاية فبراير المزاعم بأن روسيا تخطط لمهاجمة أوروبا بأنها مجرد هراء.

المصدر: موقع الإعلامي تاكر كارلسون