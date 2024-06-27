بولندا ودول البلطيق تدعو الاتحاد الأوروبي لبناء خط دفاع على طول الحدود مع روسيا وبيلاروس

دعت بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص أموال لبناء خط دفاع بطول 700 كيلومتر على الحدود مع روسيا وبيلاروس، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

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وأضافت الوكالة: "إنشاء بنية تحتية دفاعية على طول الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع روسيا وبيلاروس سيحل المشاكل الملحة والعاجلة فيما يتعلق بحماية الاتحاد الأوروبي من التهديدات العسكرية وسيتطلب هذا المشروع المشترك إجراءات معينة من قبل الاتحاد الأوروبي لدعمه سياسيا وماليا".

يشار إلى أن بعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي قدروا تكلفة بناء خط دفاع بري على طول حدود الاتحاد الأوروبي مع روسيا وبيلاروس بحوالي 2.5 مليار يورو.

وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن موسكو لن تهاجم دول "الناتو"، مؤكدا أنه لا جدوى من ذلك أصلا.

وأشار إلى أن السياسيين الغربيين يخيفون سكانهم بانتظام من تهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأشخاص الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا خداع".

المصدر: تاس