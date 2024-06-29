خبير أمريكي يعلق على تصرفات الناتو ضد روسيا ويحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة

قال أستاذ التاريخ ورئيس معهد الأبحاث النووية في الجامعة الأمريكية بواشنطن بيتر كوزنيك، إن تصرفات حلف "الناتو الموجهة ضد روسيا يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة.

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وأضاف كوزنيك في حديث لصحيفة The American Conservative "قد نكون على أعتاب أزمة صواريخ كوبية جديدة، والتي لم تُثر بسبب ببدء العملية الروسية العسكرية الخاصة وحدها بل بأفعال الناتو الأخيرة التي تصعد الصراع الأوكراني إلى درجة قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين روسيا والحلف، مما سيجعل الحرب العالمية الثالثة ليس مجرد كابوس محتمل بل نهاية للحضارة البشرية ككل".

وفي الختام أكد أنه يمكن وقف التصعيد إذا احترم الطرفان الاتفاقات القائمة وحافظا على موقف معتدل.

وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بشأن توريد دول الحلف الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

وقالت الخارجية الروسية إن دول الحلف "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وشدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

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ويشار إلى أن روسيا أكدت مرات عديدة أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها وعلى أمنها القومي. وتشدد موسكو على أنها، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.

وشدد الرئيس فلاديمير بوتين على أن روسيا لا تريد الدخول في نزاع عسكري مباشر مع الناتو، ولكن إذا رغب طرف ما بذلك، فموسكو مستعدة.

المصدر: نوفوستي