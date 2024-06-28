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زلزال بقوة 7,0 درجات في بيرو

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زلزال بقوة 7,0 درجات في بيرو
زلزال في البيرو
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) اليوم الجمعة إن زلزالا بقوة 7.0 درجات هز الساحل الجنوبي لبيرو في الساعة 5:36 بالتوقيت العالمي.

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وتم تسجيل مركز الزلزال على بعد 30 كيلومترا جنوب/جنوب-غربي أتيكيبا في أريكويبا. ووقع الزلزال على عمق 60 كيلومترا.

ولم يتم التبليغ عن أي أضرار أو إصابات. كذلك، لم يتم إطلاق تحذير من حدوث تسونامي.

وكانت بيرو سجلت الأحد الفائت زلزالا قويا أيضا تجاوزت شدته 6 درجات على مقياس ريختر، من دون الإبلاغ عن أي أضرار.

المصدر: earthquake.usgs

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