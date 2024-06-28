زلزال بقوة 7,0 درجات في بيرو

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) اليوم الجمعة إن زلزالا بقوة 7.0 درجات هز الساحل الجنوبي لبيرو في الساعة 5:36 بالتوقيت العالمي.

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وتم تسجيل مركز الزلزال على بعد 30 كيلومترا جنوب/جنوب-غربي أتيكيبا في أريكويبا. ووقع الزلزال على عمق 60 كيلومترا.

ولم يتم التبليغ عن أي أضرار أو إصابات. كذلك، لم يتم إطلاق تحذير من حدوث تسونامي.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2024-0413

Fecha y Hora Local: 28/06/2024 00:36:27

Magnitud: 7.0

Profundidad: 42km

Latitud: -16.11

Longitud: -74.72

Intensidad: VI Yauca

Referencia: 54 km al SO de Yauca, Caraveli - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 28, 2024

وكانت بيرو سجلت الأحد الفائت زلزالا قويا أيضا تجاوزت شدته 6 درجات على مقياس ريختر، من دون الإبلاغ عن أي أضرار.

المصدر: earthquake.usgs