زلزال بقوة 7,0 درجات في بيرو
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) اليوم الجمعة إن زلزالا بقوة 7.0 درجات هز الساحل الجنوبي لبيرو في الساعة 5:36 بالتوقيت العالمي.
وتم تسجيل مركز الزلزال على بعد 30 كيلومترا جنوب/جنوب-غربي أتيكيبا في أريكويبا. ووقع الزلزال على عمق 60 كيلومترا.
ولم يتم التبليغ عن أي أضرار أو إصابات. كذلك، لم يتم إطلاق تحذير من حدوث تسونامي.
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 28, 2024
IGP/CENSIS/RS 2024-0413
Fecha y Hora Local: 28/06/2024 00:36:27
Magnitud: 7.0
Profundidad: 42km
Latitud: -16.11
Longitud: -74.72
Intensidad: VI Yauca
Referencia: 54 km al SO de Yauca, Caraveli - Arequipa
وكانت بيرو سجلت الأحد الفائت زلزالا قويا أيضا تجاوزت شدته 6 درجات على مقياس ريختر، من دون الإبلاغ عن أي أضرار.
المصدر: earthquake.usgs