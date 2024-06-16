زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب البيرو

أكد معهد الجيوفيزياء البيروفي، يوم الأحد، أن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب جنوب البلاد، فيما لم ترد أي أنباء حتى الآن عن أضرار بشرية أو مادية.

وأوضح المعهد الوطني للجيوفيزياء: "ضربت هزة بقوة 6.3 درجات منطقة أريكيبا في جنوب البيرو الأحد".

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2024-0376

Fecha y Hora Local: 16/06/2024 09:47:30

Magnitud: 6.3

Profundidad: 25km

Latitud: -16.09

Longitud: -74.53

Intensidad: IV-V Chala

Referencia: 41 km al SO de Chala, Caraveli - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 16, 2024

وأضاف: "وقعت هزة أرضية مركزها في المحيط الهادئ، قرب مقاطعة كارافيلي في منطقة أريكيبا على عمق 25 كيلومترا".

ولم تصدر السلطات تحذيرا من حدوث تسونامي، أو وقوع أضرار جراء الهزة.

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المصدر: RT