زلزال بقوة 5.0 درجات يضرب شمال غربي الصين

ضرب زلزال بقوة 5.0 درجات محافظة ويلي بولاية باينغولين المنغولية ذاتية الحكم بمنطقة شينغيانغ، شمال غربي الصين في الساعة 1:35 صباحا اليوم الثلاثاء، بتوقيت بكين.

وقال المركز الصيني لشبكات الزلازل في بيان، تم رصد مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 20 كم، عند التقاء دائرة عرض 40.89 درجة شمالا وخط طول 84.15 درجة شرقا.

ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا، بحسب السلطات المحلية.

وكان زلزال بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر ضرب جنوب منطقة شينغيانغ في الصين بداية أبريل الماضي.

المصدر: "شينخوا"