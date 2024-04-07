زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب منطقة شينغيانغ بالصين

قال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن زلزالا بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر ضرب جنوب منطقة شينغيانغ في الصين اليوم الأحد.

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وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 24 كيلومترا.

وكان زلزال قوته 4.9 درجات قد ضرب أمس السبت مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين، ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وأفاد المركز الصيني لرصد الزلازل، بأنه تم تسجيل الهزة في الساعة 10:29 بالتوقيت المحلي في مدينة تشاوتونغ بمقاطعة يوننان، وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

المصدر: نوفوستي