 
مباشر

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب منطقة شينغيانغ بالصين

أخبار العالم

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب منطقة شينغيانغ بالصين
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xb5l

قال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن زلزالا بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر ضرب جنوب منطقة شينغيانغ في الصين اليوم الأحد.

إقرأ المزيد
زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب جنوب غرب الصين
زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب جنوب غرب الصين

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 24 كيلومترا.

وكان زلزال قوته 4.9 درجات قد ضرب أمس السبت مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين، ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وأفاد المركز الصيني لرصد الزلازل، بأنه تم تسجيل الهزة في الساعة 10:29 بالتوقيت المحلي في مدينة تشاوتونغ بمقاطعة يوننان، وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا