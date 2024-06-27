القوات الروسية تستهدف مستودعا لصواريخ "هيمارس" الأمريكية في نيكولايف

أفاد سيرغي ليبيديف منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف بأن القوات الروسية ‬استهدفت مستودعا لصواريخ "هيمارس" ‬بالقرب من قريتي شيفتشينكوفو وكوتلياروفو كان يستخدم لقصف شبه جزيرة القرم.

وقال ليبيديف في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "في تمام الساعة 21:45، سُمع دوي انفجار غير بعيد عن مطار كولباكينو، بالقرب من قريتي شيفتشينكوفو وكوتلياروفو، ووفقا للتقارير المحلية، كان الانفجار مزدوجا، وعلى الأرجح أنه كان مستودعا يحتوي على ذخيرة لمنظومة (هيمارس)".

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وأشار إلى أنه "من هذا المكان يتم إطلاق صواريخ بعيدة المدى باتجاه مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم بانتظام".

يذكر أن القوات الأوكرانية أطلقت 5 صواريخ "أتاكمس" بذخائر عنقودية على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وتمكنت الدفاعات الروسية من اعتراض 4 صواريخ، فيما انفجر الصاروخ الخامس فوق شاطئ المدينة وأدى إلى مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان وإصابة أكثر من 151 شخصا جراء سقوط ذخائره العنقودية وانفجارها.

وحملت روسيا واشنطن وكييف المسؤولية عن هذه الجريمة، وأكدت أنها لن تمر بلا رد.

وردا على هجمات قوات كييف المتكررة على أهداف مدنية، تشن القوات الروسية بانتظام ضربات دقيقة مستهدفة مواقع الأفراد والمعدات العسكرية والمرتزقة في أوكرانيا، وكذلك البنية التحتية من مرافق الطاقة ومراكز الصناعات والإدارة العسكرية والاتصالات.

يذكر أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد في أكثر من مناسبة أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات المدنية.

المصدر: RT