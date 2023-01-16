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بيسكوف: روسيا لا تستهدف المدنيين في أوكرانيا وإنما البنية العسكرية فقط

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بيسكوف: روسيا لا تستهدف المدنيين في أوكرانيا وإنما البنية العسكرية فقط
Sputnik
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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن القوات الروسية لا تستهدف المباني السكنية، والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا، وإنما الأهداف العسكرية فقط.

جاء ذلك ردا على محاولات أوكرانيا تحميل روسيا مسؤولية تدمير مبنى سكني في مدينة دنيبروبيتروفسك في الـ 14 يناير.

وأوضح بيسكوف، أن الضربات الصاروخية الروسية تستهدف البنية العسكرية الأوكرانية فقط، سواء كانت واضحة أم مموهة.

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وأشار إلى أن مستشار الرئيس الأوكراني، أليكسي أريستوفيتش، أقر بأن تدمير المبنى السكني في مدينة دنيبروبيتروفسك، كان نتيجة سقوط صاروخ دفاع جوي أوكراني عليه.

 

المصدر: نوفوستي

 

 

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