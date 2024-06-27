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مدفيديف: الولايات المتحدة لم تنتصر في الحرب الباردة لكنها على بعد خطوة واحدة من خسارتها

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مدفيديف: الولايات المتحدة لم تنتصر في الحرب الباردة لكنها على بعد خطوة واحدة من خسارتها
Sputnik
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن الولايات المتحدة التي نسبت لنفسها الفضل في الفوز بالحرب الباردة، أصبحت في الواقع على بعد خطوة واحدة من خسارتها.

وأشار مدفيديف في كلمته خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي إلى أن الولايات المتحدة كدولة واحدة، لا يمكن أن تكون مصدرا للقانون الدولي، لأن وجودها يتطلب توافق الإرادات.

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وقال مدفيديف: "النظام العالمي الذي يفرضه الغرب يتعارض مع أسس القانون الدولي، كما أن العالم الحديث والنظام القانوني القائم أصبحا مختلفين جذريا عن ذي قبل، ووصلا إلى نقطة اللا عودة"، مؤكدا ضرورة "بذل المزيد من الجهود لإيجاد أساس لحل التناقضات المشتعلة إلى أقصى حد".

كما أضاف مدفيديف أن "سرقة الأصول الروسية يمكن اعتبارها عملا من أعمال العدوان وحتى سببا للحرب".

هذا وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن السلطات الروسية تدرس جميع الخيارات للرد على التصرفات الغربية، بما في ذلك احتمال خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية.

المصدر: RT

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