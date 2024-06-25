صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف اليوم الثلاثاء بأن وسائل الإعلام الأمريكية قد طورت خبرتها في "انتقاد كل شيء روسي" في محاولة لخلط كل الأمور وتقزيمها.

وفي مقابلة مع مجلة نيوزويك أشار أنطونوف في حديثه إلى مبادرة السلام التي طرحها الرئيس الروسي وزياراته إلى كوريا الديمقراطية وفيتنام وقال: "في الأيام الأخيرة، خصص المسؤولون والخبراء الأمريكيون الكثير من طاقتهم للتعليق على تصريحات الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) في السياسة الخارجية وجولاته الخارجية".

وأضاف: "الأحداث المدرجة وفقا لممارسة "انتقاد كل شيء روسي"، تلك التي أصبحت معيارا لوسائل الإعلام (الأمريكية) المحلية، تم تفسيرها إما على أنها علامات على خطط إمبراطورية لموسكو، أو كنوع من التأكيد على الضعف (الروسي) والاعتماد على "المنبوذين" (بالطبع في فهم الغرب)، والرغبة في خلط كل شيء وتقزيمه".

وأشار السفير إلى أن ليس لروسيا، "في العرض الملتوي الذي يقدمه كارهو روسيا المحليون، "الحق في إبداء رأيها الخاص بها وحماية مصالحها الوطنية".

في 14 يونيو، تحدث الرئيس الروسي في اجتماع مع مسؤولي وزارة الخارجية عن انهيار النظام الأمني ​​الأوروبي الأطلسي السابق واقترح بناء هيكل جديد يأخذ في الاعتبار مصالح جميع دول قارة أوروبا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حدد شروط حل الأزمة في أوكرانيا، موضحا أنها تتمثل في انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس ونوفوروسيا، ورفض ضم كييف إلى حلف شمال الأطلسي.

وبالإضافة إلى ذلك، ترى روسيا أن من الضروري رفع كافة العقوبات الغربية المفروضة عليها وإقامة دولة خالية من الأسلحة النووية في أوكرانيا.

المصدر: RT