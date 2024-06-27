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مدفيديف: العالم وصل إلى نقطة اللاعودة

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مدفيديف: العالم وصل إلى نقطة اللاعودة
Sputnik
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن العالم الحديث والنظام القانوني القائم أصبحا مختلفين جذريا عن ذي قبل، ووصلا إلى نقطة اللاعودة.

وأكد أنه من الضروري "بذل كل ما في وسعنا لإيجاد أساس لحل التناقضات المشتعلة إلى أقصى حد".

وأضاف أن "الأساس الأقوى لذلك هو الوعي والتأكيد على قيمة القانون الدولي، والحفاظ على ذلك رغم الصراعات، ورغم كل النزاعات، ورغم عدم وجود تفاهم متبادل".

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هذا وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن موسكو ستتخذ بالفعل إجراءات انتقامية فيما يتعلق بتورط واشنطن في الهجوم على سيفاستوبول.

كما أشار إلى أن موسكو تدرس إمكانية خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية ردا على إجراءاتها المعادية لروسيا.

المصدر: تاس

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