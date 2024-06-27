بيسكوف يعلن دراسة إمكانية خفض علاقات روسيا الدبلوماسية مع الغرب

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن السلطات الروسية تدرس جميع الخيارات للرد على التصرفات الغربية، بما في ذلك احتمال خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية.

وشدد ممثل الكرملين، على أن الجانب الروسي لم يتخذ بعد أي قرار في هذا المجال.

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بهذا الشكل، علق بيسكوف على تصريح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الذي قال إن موسكو لا تستبعد إمكانية خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الدول غير الصديقة.

وأضاف بيسكوف: "هذه ممارسة دبلوماسية معتادة لدولة تواجه مظاهر غير ودية وحتى عدائية من جانب بعض الدول. ومع تزايد مشاركة دول الغرب الجماعي والولايات المتحدة في الصراع الأوكراني، بالطبع، لا يمكن لروسيا إلا أن تفكر في خيارات مختلفة للرد على مثل هذا التدخل العدائي".

وتابع بيسكوف: "لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن".

وأشار بيسكوف، إلى أن رئيس الدولة بالذات يحدد السياسة الخارجية للبلاد، وتقوم وزارة الخارجية بتنفيذها.

ووفقا لممثل الكرملين، "عندما تعلن الدول الغربية صراحة أن مهمتها الرئيسية هي ضمان الهزيمة الاستراتيجية لروسيا في ساحة المعركة، فإن هذا بالطبع لا يمكن إلا أن يتسبب في رد فعل من جانب موسكو".

المصدر: RT