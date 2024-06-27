ريابكوف: روسيا ستتخذ إجراءات للرد على تورط الولايات المتحدة في هجمات سيفاستوبول

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن موسكو ستتخذ بالفعل إجراءات انتقامية فيما يتعلق بتورط واشنطن في الهجوم على سيفاستوبول.

جاء ذلك في حديث ريابكوف لبرنامج "60 دقيقة" على هواء قناة "روسيا-1"، حيث تابع: "إن المأساة التي وقعت في سيفاستوبول لن تبقى دون رد من جانبنا بطبيعة الحال. وطبيعة هذا الرد غير مسموح لي على الإطلاق بمناقشته، وأعتقد أن التفكير في سيناريوهات معينة مقبول، ويجب على الأمريكيين أن يشعروا بالمخاطر الشديدة المرتبطة بهذا النوع من العمل".

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وتعليقا على احتمال استخدام الجانب الروسي أسلحة نووية تكتيكية ردا على قصف سيفاستوبول، أشار ريابكوف إن الرئيس الروسي بصفته القائدة الأعلى للقوات المسلحة "هو من يتخذ مثل هذه القرارات المصيرية"، وتابع ريابكوف أن "السيناريوهات التي يسمح فيها بذلك موصوفة بشكل موضوعي ودقيق في الوثائق الأساسية، وكل ذلك مرتبط بالوضع الراهن".

ووفقا له، فإن السفيرة الأمريكية في موسكو لين تريسي، التي تم استدعاؤها سابقا إلى وزارة الخارجية الروسية، وردا على اتهامات محددة من روسيا بتورط واشنطن في الهجوم الإرهابي على سيفاستوبول، اقتصرت على الأعذار المبتذلة. وتابع: "للأسف، من الجانب الأمريكي، وردا على منطقنا، فإن تفسيراتنا وتفاصيل معلوماتنا تشير إلى تورط الولايات المتحدة المباشر في الإعداد وتنفيذ هذا العمل الإرهابي ضد المدنيين في روسيا بشبه جزيرة القرم الروسية، وتحديدا في مدينة سيفاستوبول، وبرغم كل هذا تتكرر ذات الحجج المبتذلة للغاية بأن الولايات المتحدة لا ترى أي شيء في هذا من وجهة نظر مشاركتها الخاصة. فسياسة الولايات المتحدة لا تتغير، وترى أن لدى كييف الحق في الدفاع عن النفس على هذا النحو وما إلى ذلك".

وأشار ريابكوف إلى أن الأعذار المقابلة "تُسمع من جميع المواقف في الغرب منذ فترة طويلة، لكنها في جوهرها لا تغير شيئا فيما يحدث"، في حين أن "الدمى في كييف يشعرون بإفلاتهم من العقاب، فيما يتم التغاضي عنهم على طول الطريق الذي يسيرون عليه برفقة الولايات المتحدة وأتباعها في (الناتو)".

وأعرب ريابكوف عن أمله في أن أحدا في كواليس الإدارة الأمريكية، على الأقل في الدولة العميقة لا زالوا قادرين على مساعدة قياداتهم في توضيح أن هذا أمر خطير للغاية، وبشكل عام خطير للغاية على الولايات المتحدة نفسها.

المصدر: تاس