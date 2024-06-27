بوتين يشيد بعلاقات روسيا مع جمهورية الكونغو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو، إن روسيا وجمهورية الكونغو تمكنتا من بناء علاقات جيدة وطيبة.

وأضاف الرئيس بوتين: "عزيزي السيد الرئيس، يسعدني جدا أن أرحب بكم في موسكو، وأود التذكير بأنكم زرتم بلادنا في العهد السوفييتي، ولدينا علاقات جيدة جدا، سواء بين الدولتين أو على المستوى الشخصي".

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وأشار بوتين إلى أن ساسو نغيسو بذل شخصيا الكثير من أجل تطوير العلاقات الروسية الكونغولية، وشارك شخصيا في قمتين روسية - إفريقية.

وقال الرئيس الروسي مخاطبا ضيفه: "لقد بذلتم الجهود اللازمة لتطوير تعاوننا في كافة المجالات. أقصد المستوى السياسي، حيث تطورت العلاقات بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وكذلك العلاقات التجارية والاقتصادية".

وأعرب الرئيس بوتين عن شكره لنظيره الكونغولي على عملهما المشترك على الساحة الدولية. وأضاف: "بشكل عام، كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لنا، وأنا سعيد جدا برؤيتكم في روسيا".

من جانبه قال ساسو نجيسو، إن روسيا وجمهورية الكونغو تحافظان على علاقات ودية وتضامنية على مدى 60 عاما.

وأعرب الرئيس الضيف، عن أمله في التعاون الوثيق مع روسيا على مدى السنوات الستين المقبلة.

وشدد على إن دول إفريقيا، تعرب عن امتنانها لروسيا، لأن العلاقات معها تسمح لها بمقاومة الاستعمار بنجاح.

وقال: "تحافظ بلادكم على علاقات ليس فقط مع جمهورية الكونغو، بل ومع دول أخرى في إفريقيا. وبفضل ذلك، بدأت فترة الانتعاش هناك، وتعلمت الشعوب الإفريقية قوة المقاومة في الكفاح ضد الاستعمار من أجل تحررها".

وكان رئيس جمهورية الكونغو قد قال قبل محادثاته مع الرئيس الروسي: "لقد جئنا إلى هنا للاحتفال بالذكرى الستين لإقامة العلاقات بين بلدينا، لاستكشاف الفرص للوصول إلى مستوى جديد وإرساء الأساس لتعاون قوي على مدى السنوات الستين المقبلة".

ويشار إلى أن الرئيس بوتين، منح اليوم الخميس رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو وسام الشرف لمساهمته في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.

المصدر: تاس