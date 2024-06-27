الولايات المتحدة.. فصل موظف من عمله بسبب انتقاده لعيوب في تجميع طائرات Boeing 787

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن موظفا في شركة Strom تم فصله من عمله بعد أن انتقد بعض العيوب في تجميع طائرات Boeing 787 Dreamliner.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها CNN فإن ريتشارد كويفاس، الميكانيكي في شركة Strom، وهي المقاول لشركة Spirit Aerosystems التي تعتبر الشريك التصنيعي لبوينغ، زعم أن أجزاء من طائرات Boeing 787 Dreamliner تم تصنيعها بطريقة غير آمنة، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب مدمرة، ولهذا السبب تم فصله من عمله.

وأشار كويفاس إلى "أنه شاهد العام الماضي ثقوبا تم حفرها بشكل غير صحيح في حواجز مقدمة 3 طائرات من نوع Boeing 787 في منشأة Wichita التابعة لـ Spirit بولاية كنساس، إذ قام العمال بحفر ثقوب أكبر من تلك المحددة في مواصفات بوينغ، الأمر الذي قد يشكل خطرا جسيما على سلامة الركاب".

ويدعي كويفاس أنه قدم في أكتوبر 2023 شكوى إلى شركتي بوينغ وSpirit بشأن "عمليات التصنيع والصيانة دون المستوى المطلوب" التي شهدها، وتم فصله من عمله بعد بضعة أشهر فقط، وفقا للشكاوى التي قدمها محاموه وحصلت عليها شبكة CNN.

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في الآونة الأخيرة تم الإبلاغ بشكل متكرر عن مشاكل فنية في طائرات بوينغ، وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن شركة بوينغ فشلت في 33 من أصل 89 عملية تحقق بدأتها إدارة الطيران المدني الأمريكية في إطار تحقيقاتها في حادثة انكسر فيها جزء من جسم طائرة بوينغ من طراز 737 ماكس أثناء تحليقها، وأشارت الصحيفة إلى أن "بوينغ و Spirit AeroSystems انتهكتا العديد من متطلبات مراقبة الجودة عند تجميع الطائرات".

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وفي منتصف يونيو الجاري أشارت بعض التقارير إلى أن شركة بوينغ تحقق في مشكلة أخرى تم اكتشافها في طائرات Boeing 787 Dreamliner، تتعلق بالتركيب غير الصحيح لمثبتات أجسام الطائرات.

المصدر: نوفوستي