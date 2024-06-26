البيت الأبيض: لا نعتزم إجبار كييف على تقديم تنازلات إقليمية لروسيا

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي بأن الإدارة الأمريكية لا تعتزم في الفترة الحالية إجبار أوكرانيا على تقديم تنازلات إقليمية لروسيا.

وطُلب منه التعليق على مقترحات مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذين يريدون بحسب "رويترز" تعزيز وقف إطلاق النار على أساس "خط المواجهة الحالي".

وقال كيربي: "يعتقد [الرئيس الأمريكي جو] بايدن أن أي قرارات بشأن المفاوضات، بصراحة، يجب أن يتخذها الرئيس [فلاديمير] زيلينسكي وأوكرانيا. ولن نجبر أوكرانيا على التنازل عن أي منطقة".

ويوم أمس الثلاثاء، قالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة إن مستشاري الرئيس السابق دونالد ترامب وضعوا خطة تقضي في حال فوزه بدفع أوكرانيا للمفاوضات مع روسيا تحت طائلة وقف المساعدات.

وقال مستشارا ترامب كيت كيلوغ وفريد ​​فليتز، رئيسا الأركان السابقان لمجلس الأمن القومي التابع لترامب خلال رئاسته 2017-2021، لـ"رويترز" إن وقف إطلاق النار سيعتمد على الميدان.

ولفتا إلى أن ترامب أبدى موقفا إيجابيا من هذه الخطة لكنه لم يؤكد موافقته الكاملة عليها بعد.

ومن جانبه، رفض ميخائيل بودولياك مستشار مكتب فلاديمير زيلينسكي خطة مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتجميد النزاع مع روسيا وبدء المفاوضات معها.

ومؤخرا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حزمة من الشروط لبدء المفاوضات مع أوكرانيا بحيث تشمل انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الروسية الجديدة، وإعلان كييف الحياد وعدم الانضمام إلى حلف "الناتو"، ونزع سلاحها وتعهدها بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.

المصدر: RT