أكبر صندوق تقاعد نرويجي يعاقب شركة أمريكية بسبب غزة

أعلن أكبر صندوق تقاعد في النرويج أنه قرر سحب استثماراته من شركة "كاتربيلر" الأمريكية بسبب "احتمال أن يكون الجيش الإسرائيلي يستخدم معداتها في الحرب بقطاع غزة".

وقالت رئيسة الاستثمارات في صندوق التقاعد "كي إل بي" كيران عزيز في بيان "لفترة طويلة زودت "كاتربيلر" جرافات ومعدات أخرى استخدمت لهدم منازل فلسطينية وبنية تحتية لتمهيد الطريق أمام المستوطنات الإسرائيلية".

وأضافت "يزعم أيضا أن معدات الشركة تستخدم من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية في ما يتعلق بحملتها العسكرية في غزة عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر من العام الماضي".

وتابعت "بسبب ذلك قد تساهم الشركة الأمريكية في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي في الضفة الغربية وغزة".

وقال صندوق التقاعد إنه "قرر استبعاد الشركة من استثماراته بما أنها عاجزة على تقديم تأكيدات بأنها تفعل شيئا في هذا الصدد".

وفي وقت سابق من هذا الشهر كشف "كي إل بي" أنه يمتلك أسهما في شركة "كاتربيلر" بقيمة 728 مليون كرونة (68,6 مليون دولار) وقد باعها مؤخرا ويدير الصندوق أصولا تصل قيمتها إلى 90 مليار دولار تقريبا.

وفي أبريل 2021 سحب الصندوق استثماراته من شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بينها عملاق المعدات الإلكترونية "موتورولا".

المصدر: "أ ف ب"