أوسلو.. اعتقال 8 متظاهرين مؤيدين لفلسطين أغلقوا مدخل البرلمان

أعلنت شرطة العاصمة النرويجية أوسلو احتجاز 8 متظاهرين مؤيدين لفلسطين أغلقوا مدخل مبنى البرلمان في المدينة، فيما أقدم بعضهم على تقييد أنفسهم بالسلاسل.

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وكتبت الشرطة في صفحتها على منصة "إكس": "نتواجد بالقرب من مبنى البرلمان بسبب المظاهرة لدعم فلسطين. وإجمالا يوجد هنا نحو 40 متظاهرا. وأغلق بعضهم المدخل الرئيسي... وقيدوا أنفسهم بالسلاسل. وإجمالا تم احتجاز 8 أشخاص".

وأضافت أن رجال الأمن دعوا المتظاهرين لمغادرة المكان، لكن 10 منهم رفضوا عمل ذلك.

من جهتها قالت شركة NRK النرويجية للإذاعة والتلفزيون إن المظاهرة جرت بمشاركة نشطاء من "مجموعة العمل من أجل فلسطين" التي تناضل من أجل السلام والعدالة في فلسطين.

وأعلنت النرويج وإسبانيا وإيرلندا في نهاية مايو الماضي الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. وفي أوائل يونيو الجاري تبنى البرلمان السلوفيني قرارا حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية أيضا.

وتعرضت إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 لهجوم غير مسبوق من جانب حركة "حماس" الفلسطينية. وردا على ذلك أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في قطاع غزة. وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن حصيلة القتلى في الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر تجاوزت 37 ألفا، وأصيب أكثر من 85 ألف شخص. وتستعد إسرائيل لعملية برية في رفح التي تعتبرها آخر معاقل لـ "حماس".

من جهتها دعت وزارة الخارجية الروسية الطرفين إلى وقف الأعمال القتالية، مؤكدة أن تسوية القضية الفلسطينية غير ممكنة إلا على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي والتي تقضي بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: نوفوستي