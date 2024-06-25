"حماس": الإفراج عن المواطنين الروسيين أولوية بالنسبة لنا في أي صفقة تبادل

أعلنت "حماس" أولوية استعدادها للإفراج عن المواطنين الإسرائيليين الأسيرين لديها ويحملان الجنسية الروسية، وربطت ذلك بضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق لوكالة "نوفوستي": "ليس لدينا روس رهائن، وإنما هم مواطنون إسرائيليون، إلا أن غالبيتهم مزدوجي الجنسية، مكسيكية، أمريكية، أوكرانية وغيرها".

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وأضاف: "ناقشنا مع السيد (نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل) بوغدانوف مسألة الروس، وقلنا إننا ننتظر موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار، قلنا إنه بمجرد التوصل إلى اتفاق واتخاذ قرار بهذا الأمر، سيكون الروسيان أول المفرج عنهم".

وتابع: "ننتظر أن يهدأ القتال على الأرض وستكون هناك فرصة لإطلاق سراحهما".

يشار إلى أن "حماس" أطلقت في وقت سابق سراح مواطن روسي خارج إطار صفقة التبادل، في تعبير عن امتنانها للرئيس فلاديمير بوتين على موقفه إزاء قضية فلسطين.

المصدر: نوفوستي